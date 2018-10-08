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08.10.2018  18:49   

В Харькове действует кладбищенский убийца: смертельная развязка ограбления

Умерла женщина, раненая на одном из холодногорских кладбищ еще не пойманным преступником.


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Как стало известно NR, харьковчанка, раненная на кладбище в Холодногорском районе, умерла в больнице.

Грабитель, от рук которого пострадала женщина, стал пока еще не найденным убийцей.  

По данным следствия, женщина 1953 года рождения поступила в Институт общей и неотложной хирургии с тяжелыми ранениями.

Напомним, что, как рассказала сама потерпевшая, на городском кладбище на нее напал неизвестный мужчина, ударил кулаком в лицо, а затем ножом в грудь и живот. После злоумышленник забрал у жертвы сумку с документами и личными вещами и скрылся.

К сожалению, спасти пациентку медикам так и не удалось. 4 октября около полудня женщина скончалась. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство").

Источник:   NR
 Тэги:  кладбищенский убица, жертва ограбления умерла, харьков
 
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