Партию орехов пытались вывезти в Россию (ФОТО)

Грузовик с контрабандой задержали харьковские пограничники.
Информацию о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления получили оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы заранее.
В район населенного пункта Охримовка был выслан пограничный наряд. Во время мониторинга территории правоохранители заметили автомобиль УАЗ и шесть человек, которые устанавливали деревянные поддоны на контрольно-следовую полосу.
Пограничники осуществили 2 предупредительных выстрела из устройства для отстрела резиновых пуль. Заметив правоохранителей, неизвестные скрылись, оставив автомобиль и товар. В кузове УАЗа было обнаружено 50 ящиков чищеного грецкого ореха, который злоумышленники намеревались незаконно переместить в Россию.
Позже пограничники задержали одного из беглецов. Им оказался гражданин Украины, 1975 года рождения, житель приграничья. На гражданина составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, нарушение правил пограничного режима и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника Госпогранслужбы.
Транспортное средство и груз будет передан в установленном порядке сотрудникам ДФС. Продолжаются мероприятия по поиску остальных причастных лиц.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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