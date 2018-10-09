09.10.2018 09:25

Партию орехов пытались вывезти в Россию (ФОТО)

Грузовик с контрабандой задержали харьковские пограничники.



// Госпогранслужба

Информацию о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления получили оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы заранее.

В район населенного пункта Охримовка был выслан пограничный наряд. Во время мониторинга территории правоохранители заметили автомобиль УАЗ и шесть человек, которые устанавливали деревянные поддоны на контрольно-следовую полосу.

Пограничники осуществили 2 предупредительных выстрела из устройства для отстрела резиновых пуль. Заметив правоохранителей, неизвестные скрылись, оставив автомобиль и товар. В кузове УАЗа было обнаружено 50 ящиков чищеного грецкого ореха, который злоумышленники намеревались незаконно переместить в Россию.



Позже пограничники задержали одного из беглецов. Им оказался гражданин Украины, 1975 года рождения, житель приграничья. На гражданина составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, нарушение правил пограничного режима и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника Госпогранслужбы.



Транспортное средство и груз будет передан в установленном порядке сотрудникам ДФС. Продолжаются мероприятия по поиску остальных причастных лиц.