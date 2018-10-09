09.10.2018 09:22

На пешеходном переходе Hyundai сбил 11-летнего ребенка

По предварительным данным, мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и раной головы.



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Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 октября в 21.00 на улице 23-го Августа. Установлено, что на пешеходном переходе 11-летнего парня сбил автомобиль Hyundai под управлением 22-летнего водителя.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.



Факт события внесен в Единый реестр досудебного расследования по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.