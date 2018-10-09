На пешеходном переходе Hyundai сбил 11-летнего ребенка

По предварительным данным, мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и раной головы.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 октября в 21.00 на улице 23-го Августа. Установлено, что на пешеходном переходе 11-летнего парня сбил автомобиль Hyundai под управлением 22-летнего водителя.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Факт события внесен в Единый реестр досудебного расследования по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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