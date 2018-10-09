Главная Новости Криминал и происшествия В сети появилось видео ДТП на пешеходном переходе, когда был сбит 11-летний мальчик (ВИДЕО)
09.10.2018  12:48   

В сети появилось видео ДТП на пешеходном переходе, когда был сбит 11-летний мальчик (ВИДЕО)

По предварительным данным, 11-летний мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.


//facebook

В сети  появилось видео ДТП на пешеходном переходе, в ходе котрого был сбит мальчик.

Напоминаем, что  8 октября в 21.00 на улице 23-го Августа на пешеходном переходе мальчика сбил автомобиль «Hyundai» под управлением 22-летнего водителя.

Тэги:  сбит мальчик, видео дтп на пешеходном переходе, харьков, видео
 
Версия для печати
 

Видео

Первый вице-мэр Игорь Терехов поздравил поляков с юбилеем Дня независимости
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 