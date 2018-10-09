В сети появилось видео ДТП на пешеходном переходе, когда был сбит 11-летний мальчик (ВИДЕО)

По предварительным данным, 11-летний мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
В сети появилось видео ДТП на пешеходном переходе, в ходе котрого был сбит мальчик.
Напоминаем, что 8 октября в 21.00 на улице 23-го Августа на пешеходном переходе мальчика сбил автомобиль «Hyundai» под управлением 22-летнего водителя.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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