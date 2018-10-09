09.10.2018 12:48

В сети появилось видео ДТП на пешеходном переходе, когда был сбит 11-летний мальчик (ВИДЕО)

По предварительным данным, 11-летний мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.



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В сети появилось видео ДТП на пешеходном переходе, в ходе котрого был сбит мальчик.

Напоминаем, что 8 октября в 21.00 на улице 23-го Августа на пешеходном переходе мальчика сбил автомобиль «Hyundai» под управлением 22-летнего водителя.