Харьковчане принесли в полицию снаряды и мину (ФОТО)

На Харьковщине продолжается месячник добровольной сдачи оружия.
Старший инспектор по контролю за учетом оружия в сфере разрешительной системы Змиевского отдела полиции Артем Колесник рассказал, что такой возможностью уже воспользовались жители Змиевщины. Граждане принесли в отдел полиции четыре единицы незарегистрированного оружия, среди которых холодная, нарезное оружие армейского образца и две гладкоствольных охотничьих ружья. Также граждане сдали зарегистрированный газовый пистолет, 3 снаряда, мина времен Второй мировой войны, 8 боеприпасов армейского образца и гладкоствольное охотничье ружье.
С начала проведения месячника добровольной сдачи оружия в Волчанский отдела полиции граждане принесли 75 снарядов времен Второй мировой войны и взрыватели к ним, газовый револьвер, гладкоствольное ружье и три самодельных пистолета.
Также полицейские составили один протокол по ст.192 (нарушение правил перерегистрации оружия) Кодекса Украины об административном правонарушении.
По словам старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Волчанского ОП Игоря Зозули, каждая единица сданного оружия и спецсредств проверяется по специальным учетам по возможности ее похищения, потери, причастности к совершению преступлений, а также соответствующими экспертами на общее техническое состояние.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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