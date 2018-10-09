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09.10.2018  12:40   

Харьковчане принесли в полицию снаряды и мину (ФОТО)

На Харьковщине продолжается месячник добровольной сдачи оружия.


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Старший инспектор по контролю за учетом оружия в сфере разрешительной системы Змиевского отдела полиции Артем Колесник рассказал, что такой возможностью уже воспользовались жители Змиевщины. Граждане принесли в отдел полиции четыре единицы незарегистрированного оружия, среди которых холодная, нарезное оружие армейского образца и две гладкоствольных охотничьих ружья. Также граждане сдали зарегистрированный газовый пистолет, 3 снаряда, мина времен Второй мировой войны, 8 боеприпасов армейского образца и гладкоствольное охотничье ружье.

С начала проведения месячника добровольной сдачи оружия в Волчанский отдела полиции граждане принесли 75 снарядов времен Второй мировой войны и взрыватели к ним, газовый револьвер, гладкоствольное ружье и три самодельных пистолета.

Также полицейские составили один протокол по ст.192 (нарушение правил перерегистрации оружия) Кодекса Украины об административном правонарушении.

По словам старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Волчанского ОП Игоря Зозули, каждая единица сданного оружия и спецсредств проверяется по специальным учетам по возможности ее похищения, потери, причастности к совершению преступлений, а также соответствующими экспертами на общее техническое состояние. 

Источник:   ГУ Национальной полиции по Харьковской области
 Тэги:  сдача, харьков, оружие, снаряды, взрыватели, мина, протокол ответственность
 
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