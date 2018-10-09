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09.10.2018  13:18   

Под Харьковом мальчика укусила змея

Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.


youtube.com

Как сообщают Новости Чугуева,  парень вместе с мамой шел по тропинке домой.

Увидел ползущего гада, которого принял за ужа, и попытался поймать.

В результате был укушен за палец.

В течение получаса он был доставлен в реанимацию Чугуевской ЦРБ, где сразу же приступили к оказанию помощи.

В отделении реанимации сообщили, чтго состояние подростка стабильное, в специфической терапии он не нуждается.

К слову, в больнице есть в наличии необходимая сыворотка-противоядие.

Тэги:  укусила змея, харьков
 
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