Под Харьковом мальчика укусила змея

Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.
Как сообщают Новости Чугуева, парень вместе с мамой шел по тропинке домой.
Увидел ползущего гада, которого принял за ужа, и попытался поймать.
В результате был укушен за палец.
В течение получаса он был доставлен в реанимацию Чугуевской ЦРБ, где сразу же приступили к оказанию помощи.
В отделении реанимации сообщили, чтго состояние подростка стабильное, в специфической терапии он не нуждается.
К слову, в больнице есть в наличии необходимая сыворотка-противоядие.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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