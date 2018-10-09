ДТП: японец и немец не поделили Библика (ФОТО)

Suzuki и Opel не смогли спокойно разъехаться на ХТЗ.
Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, 8 октября 2018 года в 18:15 полицейским поступило сообщение о ДТП на ул. Библика, 37/8.
Участниками ДТП стали автомобили "Suzuki Grand Vitara" и "Opel".
По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя "Suzuki Grand Vitara".
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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