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09.10.2018  13:49   

ДТП: японец и немец не поделили Библика (ФОТО)

Suzuki и Opel не смогли спокойно разъехаться на ХТЗ.


//facebook

Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, 8 октября 2018 года в 18:15 полицейским поступило сообщение о ДТП на ул.  Библика, 37/8.

Участниками ДТП стали автомобили "Suzuki Grand Vitara" и "Opel".

По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя "Suzuki Grand Vitara". 

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп на библика, харьков
 
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