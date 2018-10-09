09.10.2018 13:49

ДТП: японец и немец не поделили Библика (ФОТО)

Suzuki и Opel не смогли спокойно разъехаться на ХТЗ.



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Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, 8 октября 2018 года в 18:15 полицейским поступило сообщение о ДТП на ул. Библика, 37/8.

Участниками ДТП стали автомобили "Suzuki Grand Vitara" и "Opel".



По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя "Suzuki Grand Vitara".

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.