09.10.2018 15:16

Родители-изверги, замучавшие малыша, проведут за решеткой ближайшее десятилетие

Судьи вынесли приговор родителям, до смерти замучившим 3-летнего малыша.



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Прокуратура доказала в суде вину родителей, которые до смерти замучили 3-летнего сына.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, сегодня, 9 октября, по приговору Октябрьского районного суда г.. Харькова отцу убитого мальчика назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы (максимально возможное согласно санкции статей). Мать приговорили к 8 годам за решеткой.



Напомним, что досудебным расследованием установлено, что ранее судимый за кражу отец малыша систематически избивал ребенка. Это происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательство. Бездействовали и представители соцслужб. Избивавшие ребенка родители сломали ему ногу, ребра. Малыш перестал есть и ходить. Нанесли тяжелую черепно-мозговую травму.

26 сентября 2017 ребенка в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу. Утром, не приходя в сознание, мальчик умер. Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, носило характер особого мучения и продолжалось более года.