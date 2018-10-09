В центре Харькова сгорел заброшенный павильон

Причина возникновения пожара выясняется.
Сообщение о пожаре в хозяйственном здании на улице Маршала Бажанова, 21/23 спасатели получили 9 октября в 11:19.
За 3 минуты к месту вызова прибыло два отделения 9-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х автоцистерн и 9 спасателей.
На момент их прибытия огонь охватил хозяйственное здание, которое не эксплуатировалось. Площадь пожара составляла около 20 кв.м.
В 11:32 спасатели локализовали пожар, в 12:02 ликвидировали его.
Причина возникновения пожара выясняется.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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