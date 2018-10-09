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09.10.2018  15:02   

В центре Харькова сгорел заброшенный павильон

Причина возникновения пожара выясняется.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в хозяйственном здании на улице Маршала Бажанова, 21/23 спасатели получили 9 октября в 11:19.

За 3 минуты к месту вызова прибыло два отделения 9-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х автоцистерн и 9 спасателей.

На момент их прибытия огонь охватил хозяйственное здание, которое не эксплуатировалось. Площадь пожара составляла около 20 кв.м.

В 11:32 спасатели локализовали пожар, в 12:02 ликвидировали его.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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