На ХТЗ горел мусор в подъезде: пострадала женщина (ФОТО)

В пятиэтажке по улице Франтишека Крала, 31 горели входные деревянные двери в подъезд и мусор на лестничной клетке при в ходе в подвал.
Спасателям о пожаре сообщили около часа дня 7 октября.
На тушение выезжали два пожарно-спасательных отделения 8-й пожарной части. На месте огнеборцы увидели, что горят входные деревянные двери в подъезд и мусор на лестничной клетке при в ходе в подвал. Общая площадь горения составила 15 кв.м.
72-летняя местная жительница пыталась потушить огонь до приезда пожарных и получила ожоги верхней части тела. Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
В течении 15 минут бойцы ГСЧС локализовали распространение огня и дыма, и за час полностью ликвидировали пожар.
По предварительным данным, причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнем.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
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