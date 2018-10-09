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09.10.2018  17:01   

На ХТЗ горел мусор в подъезде: пострадала женщина (ФОТО)

В пятиэтажке по улице Франтишека Крала, 31 горели входные деревянные двери в подъезд и мусор на лестничной клетке при в ходе в подвал.


// ГСЧС

Спасателям о пожаре сообщили около часа дня 7 октября.

На тушение выезжали два пожарно-спасательных отделения 8-й пожарной части. На месте огнеборцы увидели, что горят входные деревянные двери в подъезд и мусор на лестничной клетке при в ходе в подвал. Общая площадь горения составила 15 кв.м.

72-летняя местная жительница пыталась потушить огонь до приезда пожарных и получила ожоги верхней части тела. Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

В течении 15 минут бойцы ГСЧС локализовали распространение огня и дыма, и за час полностью ликвидировали пожар.

По предварительным данным, причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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