Главная Новости Криминал и происшествия Харьковская предпринимательница потеряла больше 160 тысяч гривен на контрабандной торговле сигаретами
09.10.2018  15:30   

Харьковская предпринимательница потеряла больше 160 тысяч гривен на контрабандной торговле сигаретами

Работники налоговой милиции Харьковщины в рамках операции «Акциз-2018» обнаружили очередной факт незаконного хранения и реализации табачных изделий.


// kh.sfs.gov.ua

На днях на одном из рынков Харькова правоохранители обнаружили торговый контейнер, хозяйка которого незаконно торговала табачными изделиями. У женщины не было ни государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности, ни наличия лицензии на право осуществления розничной торговли табачными изделиями.

Налоговики изъяли из незаконного оборота 3330 пачек сигарет на сумму свыше 163 тысяч гривен. В отношении предпринимательницы составлен протокол об административном правонарушении.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  акциз, гфс, харьков
 
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