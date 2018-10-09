Харьковская предпринимательница потеряла больше 160 тысяч гривен на контрабандной торговле сигаретами

Работники налоговой милиции Харьковщины в рамках операции «Акциз-2018» обнаружили очередной факт незаконного хранения и реализации табачных изделий.
На днях на одном из рынков Харькова правоохранители обнаружили торговый контейнер, хозяйка которого незаконно торговала табачными изделиями. У женщины не было ни государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности, ни наличия лицензии на право осуществления розничной торговли табачными изделиями.
Налоговики изъяли из незаконного оборота 3330 пачек сигарет на сумму свыше 163 тысяч гривен. В отношении предпринимательницы составлен протокол об административном правонарушении.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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