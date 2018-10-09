Фальшивый полицейский ограбил дедушку на ХТЗ

24-летний злоумышленник под видом работника полиции завладел деньгами 70-летнего харьковчанина и скрылся.

Происшествие случилось 3 октября в одной из многоэтажек на улице Библика в Индустриальном районе. В квартиру 70-летнего мужчины пришел незнакомец. Он представился полицейским и сообщил, что сын пенсионера будто попал в дорожно-транспортное происшествие и ему грозит уголовная ответственность. Юноша завладел деньгами дедушки и быстро убежал.

Пожилой мужчина не растерялся, он сразу позвонил в службу «102» и предоставил приметы мужчины.

Оперативники Индустриального отдела полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области быстро задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений 24-летний житель Мариуполя.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев сообщил, что мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное следствие продолжается.