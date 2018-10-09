Главная Новости Криминал и происшествия Фальшивый полицейский ограбил дедушку на ХТЗ
09.10.2018  16:19   

Фальшивый полицейский ограбил дедушку на ХТЗ

В Харькове копы задержали мошенника, который обманул пенсионера на 60 тысяч гривен.


//dozor.kharkov.ua

В Харькове полицейские задержали мужчину, который обманул пенсионера на 60 тысяч гривен

Мошенничества

24-летний злоумышленник под видом работника полиции завладел деньгами 70-летнего харьковчанина и скрылся.

Происшествие случилось 3 октября в одной из многоэтажек на улице Библика в Индустриальном районе. В квартиру 70-летнего мужчины пришел незнакомец. Он представился полицейским и сообщил, что сын пенсионера будто попал в дорожно-транспортное происшествие и ему грозит уголовная ответственность. Юноша завладел деньгами дедушки и быстро убежал.

Пожилой мужчина не растерялся, он сразу позвонил в службу «102» и предоставил приметы мужчины.

Оперативники Индустриального отдела полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области быстро задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений 24-летний житель Мариуполя.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев сообщил, что мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное следствие продолжается.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/shaxrajstva/u-xarkovi-policzejski-zatrimali-cholovika-yakij-oshukav-pensionera-na-60-tisyach-griven/

В Харькове полицейские задержали мужчину, который обманул пенсионера на 60 тысяч гривен

Мошенничества

24-летний злоумышленник под видом работника полиции завладел деньгами 70-летнего харьковчанина и скрылся.

Происшествие случилось 3 октября в одной из многоэтажек на улице Библика в Индустриальном районе. В квартиру 70-летнего мужчины пришел незнакомец. Он представился полицейским и сообщил, что сын пенсионера будто попал в дорожно-транспортное происшествие и ему грозит уголовная ответственность. Юноша завладел деньгами дедушки и быстро убежал.

Пожилой мужчина не растерялся, он сразу позвонил в службу «102» и предоставил приметы мужчины.

Оперативники Индустриального отдела полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области быстро задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений 24-летний житель Мариуполя.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев сообщил, что мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное следствие продолжается.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/shaxrajstva/u-xarkovi-policzejski-zatrimali-cholovika-yakij-oshukav-pensionera-na-60-tisyach-griven/

Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие случилось 3 октября в одной из многоэтажек на улице Библика в Индустриальном районе.

В квартиру 70-летнего мужчины пришел незнакомец.

Он представился полицейским и сообщил, что сын пенсионера будто попал в дорожно-транспортное происшествие и ему грозит уголовная ответственность.

Юноша завладел деньгами дедушки и быстро убежал.

Пожилой мужчина не растерялся, он сразу позвонил в службу «102» и предоставил приметы мужчины.

Оперативники Индустриального отдела полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области быстро задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений 24-летний житель Мариуполя.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев сообщил, что мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное следствие продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  мошенник, аферист, харьков, гсчс
 
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