09.10.2018 16:03

С карниза пятого этажа патрульные сняли самоубийцу (ВИДЕО)

Несостоявшегося самоубийцу передали сотрудникам скорой.



// Facebook

Около шести утра правоохранителям поступил вызов о попытке самоубийства.



Прибыв на место, на карнизе пятого этажа патрульные увидели мужчину. Тот угрожал прыгнуть.



Также на вызов прибыли медики скорой и сотрудники ГСЧС.



Правоохранители начали переговоры с самоубийцей. Они уговаривали мужчину не совершать ошибку и вернуться в подъезд.



Однако, гражданин был настроен решительно. В момент, когда он решил прыгнуть, полицейские и спасатель схватили его и втащили в подъезд.



Спасенного передали сотрудникам скорой медицинской помощи.