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09.10.2018  16:03   

С карниза пятого этажа патрульные сняли самоубийцу (ВИДЕО)

Несостоявшегося самоубийцу передали сотрудникам скорой.


// Facebook

Около шести утра правоохранителям поступил вызов о попытке самоубийства.

Прибыв на место, на карнизе пятого этажа патрульные увидели мужчину. Тот угрожал прыгнуть.

Также на вызов прибыли медики скорой и сотрудники ГСЧС.

Правоохранители начали переговоры с самоубийцей. Они уговаривали мужчину не совершать ошибку и вернуться в подъезд.

Однако, гражданин был настроен решительно. В момент, когда он решил прыгнуть, полицейские и спасатель схватили его и втащили в подъезд.

Спасенного передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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