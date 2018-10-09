С карниза пятого этажа патрульные сняли самоубийцу (ВИДЕО)

Несостоявшегося самоубийцу передали сотрудникам скорой.
Около шести утра правоохранителям поступил вызов о попытке самоубийства.
Прибыв на место, на карнизе пятого этажа патрульные увидели мужчину. Тот угрожал прыгнуть.
Также на вызов прибыли медики скорой и сотрудники ГСЧС.
Правоохранители начали переговоры с самоубийцей. Они уговаривали мужчину не совершать ошибку и вернуться в подъезд.
Однако, гражданин был настроен решительно. В момент, когда он решил прыгнуть, полицейские и спасатель схватили его и втащили в подъезд.
Спасенного передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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