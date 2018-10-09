09.10.2018 16:49

Стрельба на Салтовке: вооруженные подростки решили похулиганить в лесопарке (ФОТО)

Двух несовершеннолетних стрелков задержала полиция.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 октября около 20.25 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в лесопосадке на улице Героев Труда слышны выстрелы.



На месте происшествия полицейские обнаружили 16 и 17-летних юношей.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у них стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патронов, колбу с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Парням грозит до 4 лет лишения свободы.