Стрельба на Салтовке: вооруженные подростки решили похулиганить в лесопарке (ФОТО)

Двух несовершеннолетних стрелков задержала полиция.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 октября около 20.25 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в лесопосадке на улице Героев Труда слышны выстрелы.
На месте происшествия полицейские обнаружили 16 и 17-летних юношей.
Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у них стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патронов, колбу с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Парням грозит до 4 лет лишения свободы.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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