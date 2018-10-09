09.10.2018 18:18

Стрельба и драка под Харьковом: рейдерам придется посидеть в ожидании (ВИДЕО)

Харьковский апелляционный суд объявил перерыв в рассмотрении апелляционных жалоб защитников подозреваемых в попытке рейдерского захвата комплекса Зерновой элеватор.



24tv.ua

Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда, 8 октября коллегии судей Харьковского апелляционного суда рассматривали апелляции защитников семи из двадцати трех подозреваемых, поданных на решения следственных судей Киевского райсуда Харькова об избрании участникам конфликта мер пресечения.



"Коллегия судей Харьковского апелляционного суда сегодня, 8 октября 2018 года, в отношении этих шести человек приняты решения об объявлении перерывов в судебных заседаниях, поскольку в отношении трех из этих семи человек не явились судебные заседания их адвокаты и отсутствует информация о причинах неявки. В отношении двух из этих семи человек возникла необходимость в истребовании дополнительных документов, характеризующих личности подозреваемых. Также один из подозреваемых по состоянию здоровья заявил ходатайство об отложении рассмотрения апелляции", — говорится в сообщении.



Коллегии судей продолжат рассматривать апелляции по этим семи подозреваемым 18 и 22 октября. А рассмотрение апелляционной жалобы, поданной в интересах Олега Ширяева, назначили на 11 октября.



"Еще в отношении 4 подозреваемых рассмотрение апелляций защитников относительно выбранных мер Харьковским апелляционным судом назначено на 11 октября 2018 года. Рассмотрение апелляций состоится 11, 18 и 22 октября 2018", — отметили в суде.



Напомним, что 11 сентября произошла массовая драка со стрельбой в поселке Занки Харьковской области на местном элеваторе. В ней приняли участие несколько десятков человек. В результате столкновений пострадали семь человек. Суд избрал меры в виде содержания под стражей 22 подозреваемым в участии в стычках. Кроме того, задержали бывшего руководителя "Восточного корпуса" Олега Ширяева по подозрению в организации рейдерского нападения.