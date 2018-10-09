09.10.2018 18:49

ДТП на Сумской: Зайцевой стало плохо в заде суда

Конвоиры вывели девушку из застекленного аквариума, после чего работники суда объявили перерыв, а затем вызвали ей скорую.



057.ua

Как сообщает NR, защита обоих участников ДТП подала ходатайства о дополнительных экспертизах. Так, в частности, Сергей Перепелица, представляющий интересы водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, потребовал привлечь к разбирательству специалистов из Одессы. По мнению адвоката, необходима комплексная экспертиза, которая определит границы перекрестка, среднюю скорость Lexus, а также расстояние, преодоленное автомобилями, и момент нарушения ими правил.



Защита Зайцевой, в свою очередь, просит специалистов из Киева проанализировать ситуацию перед аварией. По мнению Евгения Мельниченко, в экспертизе не было учтено торможение Lexus. Адвокат также считает, что эксперты должны дать ответы на следующие вопросы: могла ли водитель Lexus остановиться, когда загорелся желтый, и были ли у нее шансы безопасно пересечь перекресток, если бы Дронов не нарушил ПДД. Суд удовлетворил данное ходатайство.



Кроме того, представитель подсудимой Юлия Козырь предлагает приобщить к делу медицинскую документацию о хронических заболеваниях Алены Зайцевой, а также свидетельства о перечислении ее матерью 600 тысяч гривен семьям погибших и пострадавших. По мнению юриста, суд должен учесть данные о том, что "Дронов любит динамичную езду". Суд объявил перерыв до 14:00 16 октября.



Напомним, страшное ДТП на Сумской произошло 18 октября прошлого года. После столкновения с Volkswagen Touareg автомобиль Lexus RX 350 отбросило на группу пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате аварии шесть человек погибли и еще столько же пострадали (одна из них - пассажирка Зайцевой). С разницей в две недели суд арестовал обоих водителей. Им может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").





