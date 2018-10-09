Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Сумской: Зайцевой стало плохо в заде суда
09.10.2018  18:49   

ДТП на Сумской: Зайцевой стало плохо в заде суда

Конвоиры вывели девушку из застекленного аквариума, после чего работники суда объявили перерыв, а затем вызвали ей скорую.


057.ua

Как сообщает NR, защита обоих участников ДТП подала ходатайства о дополнительных экспертизах. Так, в частности, Сергей Перепелица, представляющий интересы водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, потребовал привлечь к разбирательству специалистов из Одессы. По мнению адвоката, необходима комплексная экспертиза, которая определит границы перекрестка, среднюю скорость Lexus, а также расстояние, преодоленное автомобилями, и момент нарушения ими правил.

Защита Зайцевой, в свою очередь, просит специалистов из Киева проанализировать ситуацию перед аварией. По мнению Евгения Мельниченко, в экспертизе не было учтено торможение Lexus. Адвокат также считает, что эксперты должны дать ответы на следующие вопросы: могла ли водитель Lexus остановиться, когда загорелся желтый, и были ли у нее шансы безопасно пересечь перекресток, если бы Дронов не нарушил ПДД. Суд удовлетворил данное ходатайство.

Кроме того, представитель подсудимой Юлия Козырь предлагает приобщить к делу медицинскую документацию о хронических заболеваниях Алены Зайцевой, а также свидетельства о перечислении ее матерью 600 тысяч гривен семьям погибших и пострадавших. По мнению юриста, суд должен учесть данные о том, что "Дронов любит динамичную езду". Суд объявил перерыв до 14:00 16 октября.

Напомним, страшное ДТП на Сумской произошло 18 октября прошлого года. После столкновения с Volkswagen Touareg автомобиль Lexus RX 350 отбросило на группу пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате аварии шесть человек погибли и еще столько же пострадали (одна из них - пассажирка Зайцевой). С разницей в две недели суд арестовал обоих водителей. Им может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").


 

Источник:   NR
 Тэги:  дтп на сумской, харьков, зайцева
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Власть Суд по ДТП на Сумской: второй участник происшествия наконец дал показания 10.09 Криминал и происшествия Следователи провели обыск в автошколе, сомневаясь в том, что Зайцева ее посещала 30.08 Криминал и происшествия Полиция активно ищет эксперта-токсиколога по делу Зайцевой
 
 

Видео

На будущий мусороперерабатывающий комплекс, строящийся в Дергачах, прибыло оборудование
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 