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10.10.2018  08:29   

Ночью на Пушкинской горел дом (ФОТО)

О пожаре сообщили пользователи в социальных сетях.


// Facebook/Александр Костенко

Со слов очевидцев, пожар начался вечером 9 октября на крыше многоэтажного дома по улице Пушкинской, 54.

От огня пострадала квартира на верхнем этаже.

Подробности – позже.


Фото:  Facebook/Александр Костенко

Тэги:  пожар, харьков
 
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