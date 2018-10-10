Ночью на Пушкинской горел дом (ФОТО)

О пожаре сообщили пользователи в социальных сетях.
Со слов очевидцев, пожар начался вечером 9 октября на крыше многоэтажного дома по улице Пушкинской, 54.
От огня пострадала квартира на верхнем этаже.
Подробности – позже.
По причине эмоциональности день плох для любых переговоров. В финансовых делах возможны крайности и непродуманные решения, будьте осторожнее с деньгами.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
В Украине сегодня отмечают День работников стандартизации и метрологии.
влажн.:
давл.:
ветер: