10.10.2018 10:49

В Лозовой ремонт фонтана «смыл» полмиллиона бюджетных гривен

Лозовская местная прокуратура начала досудебное расследование по факту растраты свыше 500 тыс. грн бюджетных средств во время капитального ремонта светодинамического фонтана в одном из райцентров Харьковской области.



// Facebook

Пока о подозрении в совершении должностных преступлений сообщено 3 лицам. 49-летний директор ООО, выполнявшее ремонтные работы, подозревается в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). 65-летняя начальница управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и развития инфраструктуры городского совета и 51-летний главный специалист этого же управления, которые согласовывали акты выполненных работ, – в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины и ч. 2 ст . 367 УК Украины).



Договор на проведение капитального ремонта и реставрации фонтана городской совет заключил с обществом в августе 2017 года. Согласно документам, за выполненные работы подрядчик получил около 1500000. Грн. Однако по данным следствия, стоимость своих услуг ООО зависила более чем на полмиллиона гривен.



Установлено, что подрядчик дважды вносил в акты приема-передачи недостоверные сведения. Первый документ, где стоимость работ была завышена почти на 180 тыс. грн. В сентябре 2017 согласовала и подписала начальница профильного управления горсовета. Второй, в котором директор ООО излишне начислил себе более 330 тыс. грн, – главный специалист управления.



Сейчас досудебное расследование продолжается.