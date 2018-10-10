Взрывы в Ичне получили отголосок на Харьковщине

Пиротехническая группа региональной ГСЧС отправилась для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Черниговской области.
9 октября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области в составе 5 человек личного состава и 2 единицы техники была отправлена в Черниговскую область с целью привлечения к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с взрывами на 6-м арсенале Вооруженных Сил Украины. В задачи спасателей будут входить работы по очистке прилегающей к арсеналу территории от боеприпасов.
Руководство аварийно-спасательного отряда провело инструктаж с личным составом группы по соблюдению правил техники безопасности при проведении пиротехнических работ, пожелал успехов и счастливого пути.
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