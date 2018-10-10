10.10.2018 13:18

Как под Харьковом жители педофила поймали (ФОТО)

Успешно поохотились на извращенца сами жители.



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Как сообщают соцсети и ГУ Нацполиции, 9 октября в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратилась 33-летняя жительница поселка Безлюдовка.

Она сообщила, что неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

Мужчину задержали родственники девочки и вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские установили личность злоумышленника. Ему 66 лет, он харьковчанин.



Следователем Харьковского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Мужчина задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следствие проверяет причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Мужчина представлялся Александром и раздавал возле школы свой номер телефона детям.

Его не раз видели возле местной школы - он заводил разговор с детьми.

Родители забеспокоились и с помощью 12-тилетней девочки заманили на встречу и повязали своими силами.

Отвезли в участок.

При нем нашли закрытую бутылку слабоалкоголки и фаллоимитатор.