Как под Харьковом жители педофила поймали (ФОТО)

Успешно поохотились на извращенца сами жители.
Как сообщают соцсети и ГУ Нацполиции, 9 октября в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратилась 33-летняя жительница поселка Безлюдовка.
Она сообщила, что неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.
Мужчину задержали родственники девочки и вызвали следственно-оперативную группу.
Полицейские установили личность злоумышленника. Ему 66 лет, он харьковчанин.
Следователем Харьковского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Мужчина задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следствие проверяет причастность мужчины к аналогичным преступлениям.
Мужчина представлялся Александром и раздавал возле школы свой номер телефона детям.
Его не раз видели возле местной школы - он заводил разговор с детьми.
Родители забеспокоились и с помощью 12-тилетней девочки заманили на встречу и повязали своими силами.
Отвезли в участок.
При нем нашли закрытую бутылку слабоалкоголки и фаллоимитатор.
По причине эмоциональности день плох для любых переговоров. В финансовых делах возможны крайности и непродуманные решения, будьте осторожнее с деньгами.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
В Украине сегодня отмечают День работников стандартизации и метрологии.
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