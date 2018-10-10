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10.10.2018  13:49   

ДТП на Южной Салтовке: жесткая встреча ВАЗа и Hyundai (ФОТО, ВИДЕО)

Авария произошла на проспекте Ландау.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, около 19 часов патрульным поступило сообщение о ДТП на пр. Льва Ландау, 193.

Участники ДТП - автомобили "ВАЗ 2104" и "Hyundai Elantra".

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля "ВАЗ 2104", который медики госпитализировали в больницу.

 Для оформления ДТП и установления обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, ландау и халтурина, харьков
 
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