Главная Новости Криминал и происшествия На Гагарина снова снесли разделительный забор (ФОТО)
10.10.2018  15:04   

На Гагарина снова снесли разделительный забор (ФОТО)

Водитель винит «подрезавший» его автомобиль.


// Патрульная полиция

Авария произошла около половины двенадцатого утра 10 октября в районе дома 183 по проспекту Гагарина.

Водитель ВАЗ 2121 нe справился с управлением, совершил наезд на бордюр и повалил секцию разделительного забора. По словам водителя, его машину подрезал неизвестный автомобиль.

От помощи мeдиков мужчина отказался.

Составленные материалы о ДТП патрульные передадут в следственный отдел.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.10 Криминал и происшествия ДТП на Южной Салтовке: жесткая встреча ВАЗа и Hyundai (ФОТО, ВИДЕО) 09.10 Криминал и происшествия На пешеходном переходе Hyundai сбил 11-летнего ребенка 08.10 Криминал и происшествия ДТП на Полтавском шляхе: японо-китайский поцелуй за поворотом (ФОТО)
 
 

Видео

На будущий мусороперерабатывающий комплекс, строящийся в Дергачах, прибыло оборудование
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 