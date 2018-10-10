На Гагарина снова снесли разделительный забор (ФОТО)

Водитель винит «подрезавший» его автомобиль.
Авария произошла около половины двенадцатого утра 10 октября в районе дома 183 по проспекту Гагарина.
Водитель ВАЗ 2121 нe справился с управлением, совершил наезд на бордюр и повалил секцию разделительного забора. По словам водителя, его машину подрезал неизвестный автомобиль.
От помощи мeдиков мужчина отказался.
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