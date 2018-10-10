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10.10.2018  14:49   

В Харькове брошенный внедорожник ищет хозяина (ФОТО)

Харьковчане обнаружили BMW X5 на Мироносицкой.


//facebook

Как сообщают соцсети, на улице Мироносицкой в Первой столице стоит открытый автомобиль BMW X5.

В его салоне лежат грузинские номера.

Очевидцы предполагают, что машину угнали.

Тэги:  внедорожник без хозяина, брошен, харьков
 
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