На новой ветке метро поезд заблокировал двери: комментарий метрополитена

Причина произошедшего – технические неполадки.
Сегодня в 11:42 на станции «Ботанический Сад» пассажиры не смогли выйти из вагона.
«Высадка пассажиров из состава не была осуществлена по технической причине», – сообщили в пресс-службе метрополитена.
Согласно сообщению, состав доехал до станции «Научная», где и была осуществлена высадка и посадка пассажиров.
«Угрозы жизни и безопасности пассажиров не было», – отметили в метрополитене.
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