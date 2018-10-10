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10.10.2018  14:30   

На новой ветке метро поезд заблокировал двери: комментарий метрополитена

Причина произошедшего – технические неполадки.


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Сегодня в 11:42 на станции «Ботанический Сад» пассажиры не смогли выйти из вагона.

«Высадка пассажиров из состава не была осуществлена по технической причине», – сообщили в пресс-службе метрополитена.

Согласно сообщению, состав доехал до станции «Научная», где и была осуществлена высадка и посадка пассажиров.

«Угрозы жизни и безопасности пассажиров не было», – отметили в метрополитене.

 

Тэги:  метро, поезд, харьков
 
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