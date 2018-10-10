Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом, спустя 70 лет решили сдать оружие (ФОТО)
10.10.2018  15:19   

Под Харьковом, спустя 70 лет решили сдать оружие (ФОТО)

В Первой столице продолжается разоружение населения.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, с начала октября граждане принесли в отделы и отделений полиции огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые материалы, газовые пистолеты и револьверы.

Так, в Харьковский отдел полиции граждане сдали мелкокалиберний карабин, карабин времен Второй мировой войны, 4 гладкоствольные ружья, газошумовий пистолет и спецсредство для стрельбы резиновыми пулями.

С начала месячника местные жители принесли 9 единиц огнестрельного оружия и 39 патронов различного калибра в Богодуховский отдел полиции.

В Валковский отдел полиции граждане принесли нарезной охотничий карабин, газовый пистолет, два гладкоствольных охотничьих ружья, один незарегистрированный армейский карабин «Мосина». Также местные жители сдали два охотничьих патрона и один снаряд времен Второй мировой войны.

Во время проведения месячника добровольной сдачи оружия полицейские Валковского отдела полиции проверили 45 владельцев оружия и составили 2 административных протокола по ст. 192 (нарушение правил перерегистрации оружия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Месячник добровольной сдачи оружия продлится в Харьковской области до 31 октября. Все лица, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи такого оружия и средств, автоматически будут освобождены от уголовной ответственности, предусмотренной ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  оружия, изымается, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.10 Криминал и происшествия Найденным у харьковчан оружием можно вооружить небольшую армию (ФОТО)
 
 

Видео

На будущий мусороперерабатывающий комплекс, строящийся в Дергачах, прибыло оборудование
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 