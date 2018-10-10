10.10.2018 15:19

Под Харьковом, спустя 70 лет решили сдать оружие (ФОТО)

В Первой столице продолжается разоружение населения.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, с начала октября граждане принесли в отделы и отделений полиции огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые материалы, газовые пистолеты и револьверы.



Так, в Харьковский отдел полиции граждане сдали мелкокалиберний карабин, карабин времен Второй мировой войны, 4 гладкоствольные ружья, газошумовий пистолет и спецсредство для стрельбы резиновыми пулями.



С начала месячника местные жители принесли 9 единиц огнестрельного оружия и 39 патронов различного калибра в Богодуховский отдел полиции.



В Валковский отдел полиции граждане принесли нарезной охотничий карабин, газовый пистолет, два гладкоствольных охотничьих ружья, один незарегистрированный армейский карабин «Мосина». Также местные жители сдали два охотничьих патрона и один снаряд времен Второй мировой войны.



Во время проведения месячника добровольной сдачи оружия полицейские Валковского отдела полиции проверили 45 владельцев оружия и составили 2 административных протокола по ст. 192 (нарушение правил перерегистрации оружия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Месячник добровольной сдачи оружия продлится в Харьковской области до 31 октября. Все лица, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи такого оружия и средств, автоматически будут освобождены от уголовной ответственности, предусмотренной ст. 263 Уголовного кодекса Украины.