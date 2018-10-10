Главная Новости Криминал и происшествия В пригороде Харькова пропала, но не исчезла из соцсетей 15-летняя девушка (ФОТО)
10.10.2018  16:12   

В пригороде Харькова пропала, но не исчезла из соцсетей 15-летняя девушка (ФОТО)

Елизавета Мажирина, и это уже не в первый раз, сбежала из дома больше двух недель назад.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Изюмского отдела устанавливают местонахождение Елизаветы Мажириной, 2003 года рождения.

Тинейджер 22 сентября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 15-20 лет, рост около 165 см, имеет склонность к полноте, русые волосы, глаза карие, носит очки диоптрии.

Имеет шрам над верхней губой слева.

Была одета в черные лосины, черную футболку с надписью «GUCCI», белые кроссовки.

Вместе с тем, как выяснил NR из собственных источников, с момента исчезновения школьница постоянно проявляла активность на своей странице в Instagram и даже общалась с младшей сестрой, однако свое местонахождение не раскрывала. К слову, это уже не первый "побег" школьницы.

Правоохранители просят, если кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, сообщить по телефонам: 102, 0996412094, в Изюмский отдел полиции или другим удобным для вас способом.

Источник:   ГУ Нацполиции, NR
 Тэги:  пропала девушка, сбежала, харьков
 
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