В пригороде Харькова пропала, но не исчезла из соцсетей 15-летняя девушка (ФОТО)

Елизавета Мажирина, и это уже не в первый раз, сбежала из дома больше двух недель назад.
Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Изюмского отдела устанавливают местонахождение Елизаветы Мажириной, 2003 года рождения.
Тинейджер 22 сентября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 15-20 лет, рост около 165 см, имеет склонность к полноте, русые волосы, глаза карие, носит очки диоптрии.
Имеет шрам над верхней губой слева.
Была одета в черные лосины, черную футболку с надписью «GUCCI», белые кроссовки.
Вместе с тем, как выяснил NR из собственных источников, с момента исчезновения школьница постоянно проявляла активность на своей странице в Instagram и даже общалась с младшей сестрой, однако свое местонахождение не раскрывала. К слову, это уже не первый "побег" школьницы.
Правоохранители просят, если кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, сообщить по телефонам: 102, 0996412094, в Изюмский отдел полиции или другим удобным для вас способом.
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