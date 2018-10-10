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10.10.2018  16:31   

На Горизонте автомобиль вспыхнул, когда водитель нажал на газ (ФОТО)

Автомобиль сгорел возле дома № 124 по улице Большой Кольцевой.


// ГСЧС

Около полудняя 10 октября при попытке запуска двигателя загорелся легковой автомобиль «Toyota Camry», 2001 года выпуска, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Тушить пожар приехали 2 пожарных расчета. Огонь охватил моторный отсек и часть салона авто на общей площади 4 кв.м.

Огонь заливали пеной. За 20 минут пожар был полностью потушен.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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