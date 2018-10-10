На Горизонте автомобиль вспыхнул, когда водитель нажал на газ (ФОТО)

Автомобиль сгорел возле дома № 124 по улице Большой Кольцевой.
Около полудняя 10 октября при попытке запуска двигателя загорелся легковой автомобиль «Toyota Camry», 2001 года выпуска, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Тушить пожар приехали 2 пожарных расчета. Огонь охватил моторный отсек и часть салона авто на общей площади 4 кв.м.
Огонь заливали пеной. За 20 минут пожар был полностью потушен.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
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Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В Украине сегодня отмечают День работников стандартизации и метрологии.
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