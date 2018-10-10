10.10.2018 16:31

На Горизонте автомобиль вспыхнул, когда водитель нажал на газ (ФОТО)

Автомобиль сгорел возле дома № 124 по улице Большой Кольцевой.



// ГСЧС

Около полудняя 10 октября при попытке запуска двигателя загорелся легковой автомобиль «Toyota Camry», 2001 года выпуска, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Тушить пожар приехали 2 пожарных расчета. Огонь охватил моторный отсек и часть салона авто на общей площади 4 кв.м.



Огонь заливали пеной. За 20 минут пожар был полностью потушен.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.