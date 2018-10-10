Отморозок пытался отнять сумку у женщины на улице Конева

Женщина дала отпор грабителю, сумев дождаться приезда полиции.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 октября на улице Конева злоумышленник заметил незнакомую женщину, которая шла от трамвайной остановки.
Он догнал ее, попытался вырвать сумку, и начал бить.
Потерпевшая оказала сопротивление нападающему до приезда полиции.
Работники Новобаварского отдела полиции оперативно прибыли по адресу и задержали нападавшего.
Злоумышленником оказался 27-летний харьковчанин,
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В Украине сегодня отмечают День работников стандартизации и метрологии.
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