10.10.2018 17:49

Отморозок пытался отнять сумку у женщины на улице Конева

Женщина дала отпор грабителю, сумев дождаться приезда полиции.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 октября на улице Конева злоумышленник заметил незнакомую женщину, которая шла от трамвайной остановки.

Он догнал ее, попытался вырвать сумку, и начал бить.

Потерпевшая оказала сопротивление нападающему до приезда полиции.



Работники Новобаварского отдела полиции оперативно прибыли по адресу и задержали нападавшего.

Злоумышленником оказался 27-летний харьковчанин,

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.