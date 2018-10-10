Главная Новости Криминал и происшествия Отморозок пытался отнять сумку у женщины на улице Конева
10.10.2018  17:49   

Отморозок пытался отнять сумку у женщины на улице Конева

Женщина дала отпор грабителю, сумев дождаться приезда полиции.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 октября на улице Конева злоумышленник заметил незнакомую женщину, которая шла от трамвайной остановки.

Он догнал ее, попытался вырвать сумку, и начал бить.

Потерпевшая оказала сопротивление нападающему до приезда полиции.

Работники Новобаварского отдела полиции оперативно прибыли по адресу и задержали нападавшего.

Злоумышленником оказался 27-летний харьковчанин,

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  преступление, разбой, харьков, нападение
 
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