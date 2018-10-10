Задержаны налетчики на кассу кинотеатра в центре Харькова (ФОТО)

Грабители, угрожая на Сумской охраннику, захватили почти 10 000 гривен.
Как сообщает ГУ Нацполиции, ограбление произошло 16 сентября у парковки одного из кинотеатров по улице Сумской.
Двое мужчин, угрожая охраннику пистолетом, завладели кассой в сумме 9915 грн., после чего скрылись в неизвестном направлении.
По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.
Оперативники отдела криминальной полиции Шевченковского ОП установили личности подозреваемых и место их нахождения.
35-летнего харьковчанина и 32-летнего жителя Валковского района доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.
Сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
По причине эмоциональности день плох для любых переговоров. В финансовых делах возможны крайности и непродуманные решения, будьте осторожнее с деньгами.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В Украине сегодня отмечают День работников стандартизации и метрологии.
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