10.10.2018 18:49

Задержаны налетчики на кассу кинотеатра в центре Харькова (ФОТО)

Грабители, угрожая на Сумской охраннику, захватили почти 10 000 гривен.



//facebook

Как сообщает ГУ Нацполиции, ограбление произошло 16 сентября у парковки одного из кинотеатров по улице Сумской.

Двое мужчин, угрожая охраннику пистолетом, завладели кассой в сумме 9915 грн., после чего скрылись в неизвестном направлении.



По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Оперативники отдела криминальной полиции Шевченковского ОП установили личности подозреваемых и место их нахождения.

35-летнего харьковчанина и 32-летнего жителя Валковского района доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.



Сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.