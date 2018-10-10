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10.10.2018  18:49   

Задержаны налетчики на кассу кинотеатра в центре Харькова (ФОТО)

Грабители, угрожая на Сумской охраннику, захватили почти 10 000 гривен.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, ограбление произошло 16 сентября у парковки одного из кинотеатров по улице Сумской.

Двое мужчин, угрожая охраннику пистолетом, завладели кассой в сумме 9915 грн., после чего скрылись в неизвестном направлении.

По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Оперативники отдела криминальной полиции Шевченковского ОП установили личности подозреваемых и место их нахождения.

35-летнего харьковчанина и 32-летнего жителя Валковского района доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Тэги:  ограбление, налет на кассу, харьков
 
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