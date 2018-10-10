Грабитель напал на девушку возле банка, отследив, что она сняла деньги с банкомата (ФОТО)

Задержанному преступник светит до семи лет за решеткой.
Как сообщает ГУ Нацполиции, мужчина напал на девушку у банка в центре города.
Событие произошло 9 октября около 15 часов.
Злоумышленник угрожал ножом и пытался завладеть сумкой с деньгами потерпевшей.
По словам начальника Киевского отдела полиции Александра Коцар, мужчина наблюдал, как девушка сняла деньги с карточки и вышла на улицу. Там и произошло нападение. Полицию вызвали сотрудники банка. Парня задержали сразу на месте происшествия. Вещественные доказательства изъяты.
Злоумышленник задержан на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
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