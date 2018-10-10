Главная Новости Криминал и происшествия Грабитель напал на девушку возле банка, отследив, что она сняла деньги с банкомата (ФОТО)
10.10.2018  19:48   

Грабитель напал на девушку возле банка, отследив, что она сняла деньги с банкомата (ФОТО)

Задержанному преступник светит до семи лет за решеткой.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, мужчина напал на девушку у банка в центре города.

Событие произошло 9 октября около 15 часов.

Злоумышленник угрожал ножом и пытался завладеть сумкой с деньгами потерпевшей.

По словам начальника Киевского отдела полиции Александра Коцар, мужчина наблюдал, как девушка сняла деньги с карточки и вышла на улицу. Там и произошло нападение. Полицию вызвали сотрудники банка. Парня задержали сразу на месте происшествия. Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленник задержан на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  грабитель, задержание, харьков, сумка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.09 Криминал и происшествия Руки охотника за золотом украсили надежными браслетами (ФОТО) 26.09 Криминал и происшествия Задержан преступник, ограбивший бабушку на Озерянской улице (ФОТО) 21.09 Криминал и происшествия В Харькове задержан любитель вырывать сережки из ушей бабушек (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес открыл детский сад № 126 в Московском районе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 