В спортклубе клубе Yod стрельба (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.
Как сообщает UA: Харків, ссылаясь на директора Центра экстренной помощи Виктора Забашту. бизнесмен травмирован в результате стрельбы на Клочковской. Сейчас в состоянии средней тяжести. Пуля попала в грудную клику. Его доставили в Институт общей и неотложной хирургии.
Как ранее рассказала пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник, все произошло около 18:30. По ее словам, мужчина выходил ИЗ охранниками из спортклуба. Он составлял вещи в машину, когда начали стрелять.
Согласно новым данным из пресс-службы Нацполиции, Безрук ранен в спину
Напомним, что в социальных сетях появилась инфомация о том, что в спортклубе Yod по Клочковской, 173 слышны выстрелы и возможны жертвы.
Очевидцы сообщают, что в районе клубабыли слышны звуки, похожие на очередь из автоматческого оружия.
Приехала полиция и карета скорой медицинской помощи.
Пока правоохранительные органы ситуацию не комментируют.
Как ранее сообщает пресс-служба Нацполиции, несколько человек вышли из клуба. Увидели вспышки на противоположной стороне улицы. Думали, что в них стреляют. Начали стрелять в ответ. Один из вышедших был доставлен в больницу. Сейчас - на операции. Убитых нет.
По предварительным данным собственных источников, ранен хозяин спортклуба Влад Безрук.
На месте работают более 10 экипажей полиции, правоохранители продолжают прибывать.
Как сообщает Интерфакс, начальник ГУ Нацполиции в области Олег Бех заявил, что в Харькове в среду вечером на выходе из спортивного клуба Yod неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по бизнесмену. Пострадавшего с ранением доставили в больницу.
В городе введен оперативный план "Сирена": "Он выходил из клуба, получил огнестрельное ранение, по предварительной информации, из автоматического оружия. Сейчас он в четвертой больнице (больницы скорой и неотложной помощи - ИФ), его оперируют.
Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, ранен - гендиректор юридической компании "Легион" Владислав Безрук.
В социльных сетях идут трансляции происходящего.
Силовики оцепили квартал, к месту преступления никого не пускают.
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По причине эмоциональности день плох для любых переговоров. В финансовых делах возможны крайности и непродуманные решения, будьте осторожнее с деньгами.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В Украине сегодня отмечают День работников стандартизации и метрологии.
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