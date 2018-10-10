10.10.2018 19:09

В спортклубе клубе Yod стрельба (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.



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Как сообщает UA: Харків, ссылаясь на директора Центра экстренной помощи Виктора Забашту. бизнесмен травмирован в результате стрельбы на Клочковской. Сейчас в состоянии средней тяжести. Пуля попала в грудную клику. Его доставили в Институт общей и неотложной хирургии.



Как ранее рассказала пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник, все произошло около 18:30. По ее словам, мужчина выходил ИЗ охранниками из спортклуба. Он составлял вещи в машину, когда начали стрелять.

Согласно новым данным из пресс-службы Нацполиции, Безрук ранен в спину

Напомним, что в социальных сетях появилась инфомация о том, что в спортклубе Yod по Клочковской, 173 слышны выстрелы и возможны жертвы.

Очевидцы сообщают, что в районе клубабыли слышны звуки, похожие на очередь из автоматческого оружия.

Приехала полиция и карета скорой медицинской помощи.

Пока правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

Как ранее сообщает пресс-служба Нацполиции, несколько человек вышли из клуба. Увидели вспышки на противоположной стороне улицы. Думали, что в них стреляют. Начали стрелять в ответ. Один из вышедших был доставлен в больницу. Сейчас - на операции. Убитых нет.

По предварительным данным собственных источников, ранен хозяин спортклуба Влад Безрук.

На месте работают более 10 экипажей полиции, правоохранители продолжают прибывать.

Как сообщает Интерфакс, начальник ГУ Нацполиции в области Олег Бех заявил, что в Харькове в среду вечером на выходе из спортивного клуба Yod неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по бизнесмену. Пострадавшего с ранением доставили в больницу.

В городе введен оперативный план "Сирена": "Он выходил из клуба, получил огнестрельное ранение, по предварительной информации, из автоматического оружия. Сейчас он в четвертой больнице (больницы скорой и неотложной помощи - ИФ), его оперируют.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, ранен - ​​гендиректор юридической компании "Легион" Владислав Безрук.

В социльных сетях идут трансляции происходящего.

Силовики оцепили квартал, к месту преступления никого не пускают.

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