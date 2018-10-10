Схваченный под Харьковом педофил оказался бывшим милиционером (ВИДЕО)

Ранее он служил в милиции, а выйдя на пенсию подрабатывал охранником.
Как сообщают «ФАКТЫ» представлявшийся детям 49-летним «Александром» развратник на самом деле 66-летний Андрей Г.
Ранее он якобы служил в милиции, а выйдя на пенсию подрабатывал охранником.
Ничего предосудительного соседи за ним не замечали (или не хотели замечать).
В переписке и разговорах с жертвами он предлагал дружбу и обещал купить детям, что те захотят. Просил лишь, чтобы те не рассказывали об этой дружбе родителям и не приводили на свидания друзей/подружек: «Я не хочу тратить деньги на других, а только на тебя». А также откровенно рассказывал, как именно будет проходить процесс «дружбы»: «Захочешь — буду лизать …, захочешь — будешь играться моим …»
Судя по всему, жертв педофила могло быть много. После сообщения о задержании в сообщество пишут и дети, и их родители, указывают, что подобные случаи были и летом, и весной. Так, одна из девочек рассказала, что похожий на задержанного лысый мужчина раздавал бумажки с номером своего телефона у 178-й школы. Многие дети ему звонили для развлечения.
В разговорах тот хвастался длиной своего члена, обещал многократно сексуально ублажить как мальчика, так и девочку. Запись одного из разговоров дали послушать учительнице, та сообщила о произошедшем в полицию. Но правоохранители, по словам школьников, сказали, что будут заниматься этим лишь после официального заявления, написанного родителями.
По причине эмоциональности день плох для любых переговоров. В финансовых делах возможны крайности и непродуманные решения, будьте осторожнее с деньгами.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В Украине сегодня отмечают День работников стандартизации и метрологии.
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