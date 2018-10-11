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11.10.2018  09:22   

Харьковские туристы попали в передрягу в карпатских горах

Ивано-Франковские спасатели оказали помощь двум туристам из Харьковской области.


wikipedia.org

Утром 10 октября спасатели получили сообщение, что на горе Стог Верховинского района во время прохождения туристическим маршрутом в составе группы из четырех жителей Харьковской области двое из туристов получили травмы и нуждаются в помощи.

38-летний мужчина получил травму ноги, у 34-летнего туриста было пищевое отравление.

Как сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской обладминистрации, к спасательным работам были привлечены пять чрезвычайников и одна единица техники.

Спасатели помогли туристам спуститься к подножию горы, где передали медицинским работникам. Пострадавших госпитализировали, их состояние удовлетворительное.

Тэги:  туристы, харьков
 
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