11.10.2018 09:22

Харьковские туристы попали в передрягу в карпатских горах

Ивано-Франковские спасатели оказали помощь двум туристам из Харьковской области.



wikipedia.org

Утром 10 октября спасатели получили сообщение, что на горе Стог Верховинского района во время прохождения туристическим маршрутом в составе группы из четырех жителей Харьковской области двое из туристов получили травмы и нуждаются в помощи.



38-летний мужчина получил травму ноги, у 34-летнего туриста было пищевое отравление.



Как сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской обладминистрации, к спасательным работам были привлечены пять чрезвычайников и одна единица техники.



Спасатели помогли туристам спуститься к подножию горы, где передали медицинским работникам. Пострадавших госпитализировали, их состояние удовлетворительное.