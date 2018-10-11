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11.10.2018  11:48   

Три ствола на «брудершафт» (ФОТО)

Населения Харьковщины сдает оружие в подразделения полиции


://dozor.kharkov.ua
Фото: добровольная сдача оружия

С начала проведения месячника добровольной сдачи оружия в Золочевский отделения полиции обратилось двое граждан. О проведении акции они узнали из социальной сети «Фейсбук» и решили обратиться в полицейский участок.

Житель поселка Золочев принес сразу два охотничьих гладкоствольных оружия «ТОЗ» 12 и 16 калибра. Житель села Александровка добровольно сдал охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-58».

Источник:   ГУ Полиции по Харьковской области
 Тэги:  оружие, сдача, харьков, стволы, добровольная
 
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