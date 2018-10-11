Три ствола на «брудершафт» (ФОТО)

Населения Харьковщины сдает оружие в подразделения полиции
С начала проведения месячника добровольной сдачи оружия в Золочевский отделения полиции обратилось двое граждан. О проведении акции они узнали из социальной сети «Фейсбук» и решили обратиться в полицейский участок.
Житель поселка Золочев принес сразу два охотничьих гладкоствольных оружия «ТОЗ» 12 и 16 калибра. Житель села Александровка добровольно сдал охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-58».
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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