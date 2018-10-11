11.10.2018 12:19

ДТП на Плехановской или Осенний сезон охоты на трамваи продолжается (ФОТО)

Авария произошла в четверг утром



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Как сообшили в пресс-службе Патрульной полиции, утром 11.10.2018 патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на ул. Плехановской, 126/2.

Участниками ДТП стали трамвай и авто "ВАЗ 21073".

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя легкового автомобиля полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Напомним, что это уже не первая за последнее время авария, в которой легковые автомобили и бусы врезаются в них или мешают проезду, не пропуская и создавая аврийную ситуацию, в которую сами и попадают.

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