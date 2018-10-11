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11.10.2018  12:05   

Полицейские оперативно нашли грибника, потерявшегося в лесу на Харьковщине

Сотрудники Волчанского отдела полиции за полтора часа нашли жителя города Харькова, который из-за травмы заблудился в лесу в районе села Лосевка.


// facebook

В полицию вечером 8 октября поступило сообщение от харьковчанки. Женщина просила разыскать ее 62-летнего мужа, который утром поехал собирать грибы в село Лосевка, домой не вернулся и на телефонную связь не выходил. 

Начальник Волчанского отдела полиции Сергей Човпан рассказал, что в ходе проведения организованных розыскных мероприятий полицейские быстро нашли пропавшего грибника в лесу между селом Симоновка и Лосевка Волчанского района.

Мужчина пояснил, что во второй половине дня он повредил ногу, поэтому сам выйти из леса не смог. А через некоторое время понял, что потерялся и не может сориентироваться на местности. Харьковчанин позвонил жене. Он успел сказать, что находится в лесу и мобильный телефон разрядился. Человек уже потерял надежду на спасение, поскольку с травмой ноги было мало шансов выбраться из лесных насаждений, кроме этого на улице уже вечерело и было холодно.

Однако к счастью его быстро разыскали правоохранители

Источник:   ГУ Полиции в Харьковской области
 Тэги:  грибы, травма, харьков, телефон, оперативно, розыск
 
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