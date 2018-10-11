За самострел из строительного сверла и трубы харьковчанину грозит срок от 3 лет (ФОТО)

Полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении оружия и боеприпасов
Во время проведения санкционированного обыска жилья 22-летнего жителя Новобаварского района работники полиции обнаружили штык-нож к автомату Калашникова, холодное оружие, два предмета внешне похожи на пистолет и два самодельных устройства для отстрела пуль.
Кроме этого, в доме мужчины полицейские нашли патроны и металлические изделия в виде трубок.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Сейчас работники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района.
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