11.10.2018 12:36

За самострел из строительного сверла и трубы харьковчанину грозит срок от 3 лет (ФОТО)

Полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении оружия и боеприпасов



://kherson.life

Фото: самопал

Во время проведения санкционированного обыска жилья 22-летнего жителя Новобаварского района работники полиции обнаружили штык-нож к автомату Калашникова, холодное оружие, два предмета внешне похожи на пистолет и два самодельных устройства для отстрела пуль.

Кроме этого, в доме мужчины полицейские нашли патроны и металлические изделия в виде трубок.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас работники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района.