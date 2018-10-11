11.10.2018 12:48

Мошенник-руководитель, укравший 100 тысяч гривен, набил карман на водоснабжении

Махинатор предстанет перед судом и может попасть за решетку на 8 лет.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 5 направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий Харьковского района по ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины (служебная подделка и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, указанное предприятие в течение 2012-2014 гг. в соответствии с договором, заключенным с органом местного самоуправления, выполняло капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в жилых домах.



По данным следствия, директор предприятия необоснованно завышал стоимость выполненных работ за счет фиктивного увеличения их объемов. Мужчина поддеывалл акты приема-передачи и подавал в органы местного самоуправления поддельные документы.

На основе таких актов предприятию выделялись средства.



В общем подозреваемый незаконно получил из местного бюджета более 110 тыс. Грн.



Если вина мужчины в суде будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.