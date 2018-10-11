Ужасная находка на салтовской свалке (ВИДЕО)

Под кучей мусора был обнаружен труп.
Как сообшает Город Х, ссылаясь на соцсети, в Харькове обнаружили труп в куче мусора.
На Салтовке обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщают в социальных сетях.
Страшную находку нашли на улице Краснодарской, 173.
Труп был завален мусорными пакетами.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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давл.:
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