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11.10.2018  14:16   

Ужасная находка на салтовской свалке (ВИДЕО)

Под кучей мусора был обнаружен труп.


//facebook

Как сообшает Город Х, ссылаясь на соцсети, в Харькове обнаружили труп в куче мусора.

На Салтовке обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщают в социальных сетях.

Страшную находку нашли на улице Краснодарской, 173.

Труп был завален мусорными пакетами.

Источник:   Город Х
 Тэги:  труп на свалке, харьков
 
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