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11.10.2018  16:19   

Пограничники перехватили почти три сотни минералов (ФОТО)

Подозрительного персонажа задержал Харьковский погранотряд в Плетневке.


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Как сообшает Госпогранслужба, 10 октября, в пункте пропуска Плетневка, Харьковский отряд совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружил партию минералов общим весом почти 6 килограммов.

Во время прохождения погранично-таможенного контроля, 46 - летний гражданин России заметно нервничал. 

Он направлялся в Украину на автомобиле марки «WV» в качестве пассажира. 

При осмотре правоохранителями транспортного средства в нем было обнаружено 285 минералов различных пород, общим весом почти 6 килограммов. 

Из объяснений мужчины минералы он приобрел на территории России для личной коллекции.

Сейчас минералы изъято сотрудниками ГФС. 

Продолжается экспертиза.

Тэги:  пограничники, контрабанда, харьков
 
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