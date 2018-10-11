Пограничники перехватили почти три сотни минералов (ФОТО)

Подозрительного персонажа задержал Харьковский погранотряд в Плетневке.
Как сообшает Госпогранслужба, 10 октября, в пункте пропуска Плетневка, Харьковский отряд совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружил партию минералов общим весом почти 6 килограммов.
Во время прохождения погранично-таможенного контроля, 46 - летний гражданин России заметно нервничал.
Он направлялся в Украину на автомобиле марки «WV» в качестве пассажира.
При осмотре правоохранителями транспортного средства в нем было обнаружено 285 минералов различных пород, общим весом почти 6 килограммов.
Из объяснений мужчины минералы он приобрел на территории России для личной коллекции.
Сейчас минералы изъято сотрудниками ГФС.
Продолжается экспертиза.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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