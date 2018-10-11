11.10.2018 16:19

Пограничники перехватили почти три сотни минералов (ФОТО)

Подозрительного персонажа задержал Харьковский погранотряд в Плетневке.



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Как сообшает Госпогранслужба, 10 октября, в пункте пропуска Плетневка, Харьковский отряд совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружил партию минералов общим весом почти 6 килограммов.

Во время прохождения погранично-таможенного контроля, 46 - летний гражданин России заметно нервничал.

Он направлялся в Украину на автомобиле марки «WV» в качестве пассажира.

При осмотре правоохранителями транспортного средства в нем было обнаружено 285 минералов различных пород, общим весом почти 6 килограммов.

Из объяснений мужчины минералы он приобрел на территории России для личной коллекции.

Сейчас минералы изъято сотрудниками ГФС.

Продолжается экспертиза.