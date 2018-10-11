11.10.2018 16:49

Работница дома престарелых издевалась над стариками (ВИДЕО)

Прокуратура занялась фактами побоев пенсионеров в гериатрическом пансионате.



//facebook

Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 6 начала уголовное производство по ч. 2 ст. 126 УК Украины (побои и истязания) по факту возможных издевательств над стариками в гериатрическом пансионате.

Об избиении и унижении пенсионеров стало известно из видеопоста, который выложили в социальную сеть интернет-пользователи.

На видео женщина, вероятно, - работница заведения, бьет веником по лицу и телу пожилого мужчины.

Кроме того, она унижает его, в том числе - с использованием нецензурной брани.



Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования поручено СО Харьковского ОП ГУНП в области. Ход следствия находится на контроле прокуратуры.

Директор Департамента соцзащиты населения ХОГА Юрий Шпарага подтверждает: сотрудница, которая фигурирует на видео, уволена, полиция провела следственные действия, работу начала прокуратура. "Мы благодарны общественности за то, что выявили данный случай. Ситуация из ряда вон выходящая".

Как сообщла пресс-служба ГУ Нацполиции, информация по пансионату поступила в Харьковский ОП только сегодня, она внесена в Журнал единого учёта.

