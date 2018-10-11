Работница дома престарелых издевалась над стариками (ВИДЕО)

Прокуратура занялась фактами побоев пенсионеров в гериатрическом пансионате.
Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 6 начала уголовное производство по ч. 2 ст. 126 УК Украины (побои и истязания) по факту возможных издевательств над стариками в гериатрическом пансионате.
Об избиении и унижении пенсионеров стало известно из видеопоста, который выложили в социальную сеть интернет-пользователи.
На видео женщина, вероятно, - работница заведения, бьет веником по лицу и телу пожилого мужчины.
Кроме того, она унижает его, в том числе - с использованием нецензурной брани.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования поручено СО Харьковского ОП ГУНП в области. Ход следствия находится на контроле прокуратуры.
Директор Департамента соцзащиты населения ХОГА Юрий Шпарага подтверждает: сотрудница, которая фигурирует на видео, уволена, полиция провела следственные действия, работу начала прокуратура. "Мы благодарны общественности за то, что выявили данный случай. Ситуация из ряда вон выходящая".
Как сообщла пресс-служба ГУ Нацполиции, информация по пансионату поступила в Харьковский ОП только сегодня, она внесена в Журнал единого учёта.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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