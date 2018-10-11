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11.10.2018  16:49   

Работница дома престарелых издевалась над стариками (ВИДЕО)

Прокуратура занялась фактами побоев пенсионеров в гериатрическом пансионате.


//facebook

Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 6 начала уголовное производство по ч. 2 ст.  126 УК Украины (побои и истязания) по факту возможных издевательств над стариками в гериатрическом пансионате.

Об избиении и унижении пенсионеров стало известно из видеопоста, который выложили в социальную сеть интернет-пользователи. 

На видео женщина, вероятно, - работница заведения, бьет веником по лицу и телу пожилого мужчины. 

Кроме того, она унижает его, в том числе - с использованием нецензурной брани.
 
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.  Проведение досудебного расследования поручено СО Харьковского ОП ГУНП в области.  Ход следствия находится на контроле прокуратуры.

Директор Департамента соцзащиты населения ХОГА Юрий Шпарага подтверждает: сотрудница, которая фигурирует на видео, уволена, полиция провела следственные действия, работу начала прокуратура. "Мы благодарны общественности за то, что выявили данный случай. Ситуация из ряда вон выходящая".

Как сообщла пресс-служба ГУ Нацполиции, информация по пансионату поступила в Харьковский ОП только сегодня, она внесена в Журнал единого учёта.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, издевательства над стариками, харьков
 
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