Чтобы полицейские не били харьковчан, за ними будут следить

В комнатах полиции в метро Харькова установят камеры видеонаблюдения.
Мрачные события последних дней в Харькове - разоблачения сотрудников патрульной полиции, которые издевались над задержанными, подтолкнуло главк полиции к мерам, которые могут предотвратить подобные эксцессы.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех на Facebook Министерства внутренних дел Украины, в комнатах полиции в харьковском метро установят камеры видеонаблюдения.
По его словам, соответствующее решение было принято после того, как группа сотрудников сектора патрульной полиции, которые несли службу на станции метро "Южный вокзал", была разоблачена в издевательствах над задержанными и вымогательстве у них денег за непривлечение к административной ответственности.
"Мною дано поручение на установку камер наблюдения в помещениях, где работают с людьми. Камеры, которые будут стоять в этих кабинетах, будут выведены на сервер с архиватором, и мы будем видеть, кого кто опрашивал, и с какой целью эти люди туда доставлялись", - сказал Бех.
Напомним, прокуратура Харьковской области разоблачила группу работников Национальной полиции, подозреваемых в издевательствах над задержанными и получении взяток.
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