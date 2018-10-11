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11.10.2018  18:43   

Стрельба и драка под Харьковом: суд не выпустил Ширяева из тюрьмы

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов Ширяева об изменении меры пресечения.


sq.com.ua

Как сообщает InsiderNews, согласно решению суда, Ширяев будет находиться в СИЗО ближайшие полтора месяца.

В зале судебных заседаний №13, где рассматривали дело по фигурантам инцидента в Занках, присутствовало много активистов Национального Корпуса и Национальных Дружин. Напомним, что в партии Андрея Билецкого обещали пристально следить за делом занковских рейдеров.

По словам руководства межобластного объединения «Терен Схід» ПП Национальный Корпус, никому из участников стрельбы на занковском элеваторе не удастся уйти от ответственности, вне зависимости, чьими советниками они являются или были в недалеком прошлом.

Следует добавить, что подсудимого в здание апелляционного суда не доставили, его присутствие на заседании было виртуальным — благодаря онлайн трансляции.

Напомним, о том, что 11 сентября на территории захваченного рейдерами фермерского хозяйства «Строгого А.Ф» произошла стычка со стрельбой, в ходе которой были ранены четыре человека.

Источник:   InsiderNews
 Тэги:  стрельба, массовая драка, харьков, занки, элеватор, суд, апелляции
 
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