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11.10.2018  19:49   

Драма под Харьковом: молодой мужчина сбил дедушку на велосипеде (ФОТО)

61-летнего пострадавшего доставили в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами.


hk.npu.gov.ua

В Первомайском районе водитель совершил наезд на велосипедиста

61-летнего пострадавшего доставили в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами.

       Авария произошла 10 октября около 19.00 в городе Первомайский Харьковской области. 27-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением и допустил наезд на 61-летнего велосипедиста.

      Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на штрафную площадку Первомайского отдела полиции. Следствие продолжается.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/dtp/u-pervomajskomu-rajoni-vodij-skojiv-najizd-na-velosipedista/

Как сообщили в ГУ Нацполиции, 10 октября около 19.00 в городе Первомайский Харьковской области произошла авария.

27-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением и допустил наезд на 61-летнего велосипедиста.

Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль помещен на штрафную площадку Первомайского отдела полиции. Следствие продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, сбил велосипедиста, харьков, дедушка, авария
 
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