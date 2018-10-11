Драма под Харьковом: молодой мужчина сбил дедушку на велосипеде (ФОТО)

61-летнего пострадавшего доставили в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами.
61-летнего пострадавшего доставили в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами.
Авария произошла 10 октября около 19.00 в городе Первомайский Харьковской области. 27-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением и допустил наезд на 61-летнего велосипедиста.
Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на штрафную площадку Первомайского отдела полиции. Следствие продолжается.
Как сообщили в ГУ Нацполиции, 10 октября около 19.00 в городе Первомайский Харьковской области произошла авария.
27-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением и допустил наезд на 61-летнего велосипедиста.
Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Автомобиль помещен на штрафную площадку Первомайского отдела полиции. Следствие продолжается.
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