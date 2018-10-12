12.10.2018 09:28

На Чернышевской – ДТП с пострадавшим (ФОТО)

Дорогу не поделили автомобили «ВАЗ 21154» и Hyundai Santa Fe.



// Патрульная полиция

Столкновение произошло около четырех часов дня 11 октября в районе дома 90 по улице Чeрнышeвской.



Участники дорожно-транспортного происшествия – автомобили ВАЗ 21154 и Hyundai Santa Fe, сообщили в пресс-службе патрульной полиции



По предварительной информации, в аварии пострадал пассажир ВАЗа, бригада скорой госпитализировала мужчину в больницу.



Обстоятельтва происшествия установит следственно-опeративная группа.