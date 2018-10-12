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12.10.2018  09:28   

На Чернышевской – ДТП с пострадавшим (ФОТО)

Дорогу не поделили автомобили «ВАЗ 21154» и Hyundai Santa Fe.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло около четырех часов дня 11 октября в районе дома 90 по улице Чeрнышeвской.

Участники дорожно-транспортного происшествия –  автомобили  ВАЗ 21154 и Hyundai Santa Fe, сообщили в пресс-службе патрульной полиции

По предварительной информации, в аварии пострадал пассажир ВАЗа, бригада скорой госпитализировала мужчину в больницу.

Обстоятельтва происшествия установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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