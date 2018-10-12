На Чернышевской – ДТП с пострадавшим (ФОТО)

Дорогу не поделили автомобили «ВАЗ 21154» и Hyundai Santa Fe.
Столкновение произошло около четырех часов дня 11 октября в районе дома 90 по улице Чeрнышeвской.
Участники дорожно-транспортного происшествия – автомобили ВАЗ 21154 и Hyundai Santa Fe, сообщили в пресс-службе патрульной полиции
По предварительной информации, в аварии пострадал пассажир ВАЗа, бригада скорой госпитализировала мужчину в больницу.
Обстоятельтва происшествия установит следственно-опeративная группа.
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Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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