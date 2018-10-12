На Салтовке ночью стреляли (ФОТО)

О происшествии очевидцы рассказали в социальных сетях.
Перестрелка произошла на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и В.Стуса (бывшая Механизаторская).
«Не все так печально, просто пьяная компания решила выяснить отношения при помощи пневматического пистолета. Жертв нет», – сообщил очевидец в паблике Трэш Харьков.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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