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12.10.2018  09:45   

На Салтовке ночью стреляли (ФОТО)

О происшествии очевидцы рассказали в социальных сетях.


// Facebook

Перестрелка произошла на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и В.Стуса (бывшая Механизаторская).

«Не все так печально, просто пьяная компания решила выяснить отношения при помощи пневматического пистолета. Жертв нет», – сообщил очевидец в паблике Трэш Харьков.

Тэги:  стрельба, харьков
 
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