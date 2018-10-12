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12.10.2018  09:59   

Пойманного под Харьковом педофила взяли под стражу

Харьковский районный суд поддержал позицию прокуратуры и избрал подозреваемому в развращении малолетних меру пресечения в виде содержания под стражей.


// Нацполиция

65-летнему мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего), рассказали в прокуратуре.
 
По данным следствия, подозреваемый вел SMS-переписку с 12-летней школьницей. Мужчина писал шестикласснице сообщения на сексуальные темы и предлагал встретиться с целью реализации развратных действий. Чтобы заинтересовать ребенка, он обещал покупать девочке подарки.

10 октября мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений. Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, педофил, харьков
 
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