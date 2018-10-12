12.10.2018 10:29

В центре Харькова огонь охватил пять авто и зацепил многоэтажку (ФОТО)

В Шевченковском районе Харькова спасатели ликвидировали возгорание в припаркованных автомобилях.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным управления, 12 октября в 3:21 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел возле 17-этажного жилого дома на улице Рымарской, 25. Там горели пять автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием.

На момент прибытия спасателей четыре автомобиля (Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg и Chevrolet Lacetti) полностью были охвачены пламенем. Кроме того, частично был поврежден автомобиль Daewoo Lanos, а также двое дверей на первом этаже дома, окно и обшивка балкона на втором этаже.

Площадь пожара составляла около 20 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 5:05. Причина возгорания и сумма нанесенного ущерба устанавливается.