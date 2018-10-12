Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова огонь охватил пять авто и зацепил многоэтажку (ФОТО)
12.10.2018  10:29   

В центре Харькова огонь охватил пять авто и зацепил многоэтажку (ФОТО)

В Шевченковском районе Харькова спасатели ликвидировали возгорание в припаркованных автомобилях.


//kharkiv.dsns.gov.ua

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным управления, 12 октября в 3:21 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел возле 17-этажного жилого дома на улице Рымарской, 25. Там горели пять автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием.

На момент прибытия спасателей четыре автомобиля (Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg и Chevrolet Lacetti) полностью были охвачены пламенем. Кроме того, частично был поврежден автомобиль Daewoo Lanos, а также двое дверей на первом этаже дома, окно и обшивка балкона на втором этаже.

Площадь пожара составляла около 20 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 5:05. Причина возгорания и сумма нанесенного ущерба устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, машины, харьков, возгорание, спасатели, гсчс
 
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