В центре Харькова огонь охватил пять авто и зацепил многоэтажку (ФОТО)

В Шевченковском районе Харькова спасатели ликвидировали возгорание в припаркованных автомобилях.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным управления, 12 октября в 3:21 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел возле 17-этажного жилого дома на улице Рымарской, 25. Там горели пять автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием.
На момент прибытия спасателей четыре автомобиля (Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg и Chevrolet Lacetti) полностью были охвачены пламенем. Кроме того, частично был поврежден автомобиль Daewoo Lanos, а также двое дверей на первом этаже дома, окно и обшивка балкона на втором этаже.
Площадь пожара составляла около 20 квадратных метров.
Пожар был ликвидирован в 5:05. Причина возгорания и сумма нанесенного ущерба устанавливается.
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