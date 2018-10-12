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12.10.2018  10:45   

Валковский район: в результате пожара погибла 80-летняя женщина

11 октября в 7:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Валковский район, с. Мозолевка, ул. Мира, 3.


//kharkiv.dsns.gov.ua

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасенения на автоцистернах. Прибыв на место происшествия, спасатели провели разведку, в ходе которой обнаружили тело погибшей хозяйки дома, женщины 1938 года рождения. Непосредственная площадь пожара составляла около 60 кв.м.

В 9:11 пожарные локализовали пожар, а в 12:55 полностью ликвидировали его. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, жертва, харьков, гсчс
 
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