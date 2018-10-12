Валковский район: в результате пожара погибла 80-летняя женщина

11 октября в 7:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Валковский район, с. Мозолевка, ул. Мира, 3.
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасенения на автоцистернах. Прибыв на место происшествия, спасатели провели разведку, в ходе которой обнаружили тело погибшей хозяйки дома, женщины 1938 года рождения. Непосредственная площадь пожара составляла около 60 кв.м.
В 9:11 пожарные локализовали пожар, а в 12:55 полностью ликвидировали его. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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