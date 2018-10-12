Главная Новости Криминал и происшествия В дачном доме погиб 67-летний мужчина (ФОТО)
12.10.2018  11:00   

В дачном доме погиб 67-летний мужчина (ФОТО)

11 октября в 21:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме садового общества «Дружный», что в селе Чемужовка, Змиевского района области.


://kharkiv.dsns.gov.ua

На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 58-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5-ти спасателей. На момент прибытия подразделения ГСЧС горели деревянные конструкции, домашние вещи и мебель дома на площади около 50 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1951 года рождения.

В 22:23 состоялась локализация огня, а в 4:16 12 октября его полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара и причина гибели мужчины устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, пострадавший, харьков, гибель, дача
 
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