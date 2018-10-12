12.10.2018 11:00

В дачном доме погиб 67-летний мужчина (ФОТО)

11 октября в 21:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме садового общества «Дружный», что в селе Чемужовка, Змиевского района области.



://kharkiv.dsns.gov.ua

На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 58-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5-ти спасателей. На момент прибытия подразделения ГСЧС горели деревянные конструкции, домашние вещи и мебель дома на площади около 50 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1951 года рождения.

В 22:23 состоялась локализация огня, а в 4:16 12 октября его полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара и причина гибели мужчины устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.