В дачном доме погиб 67-летний мужчина (ФОТО)

11 октября в 21:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме садового общества «Дружный», что в селе Чемужовка, Змиевского района области.
На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 58-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5-ти спасателей. На момент прибытия подразделения ГСЧС горели деревянные конструкции, домашние вещи и мебель дома на площади около 50 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1951 года рождения.
В 22:23 состоялась локализация огня, а в 4:16 12 октября его полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара и причина гибели мужчины устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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